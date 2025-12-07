Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü, 2025 yılında altyapıdan uluslararası arenaya uzanan geniş kapsamlı başarılarıyla dikkat çekti.

“300 Çocuk 300 Sporcu” projesi kapsamında 4 binden fazla çocuk 15 branşta spor eğitimi alırken, kulüp sporcuları yıl boyunca toplam 417 madalya kazandı.

Sporcular, 2 dünya ve 1 Avrupa rekoruna imza atarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukları spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen “300 Çocuk 300 Sporcu” projesi, ASKİ Spor Kulübü öncülüğünde büyüyerek kapsamlı bir yapıya dönüştü. Proje, yalnızca güreş branşında 800 çocuk olmak üzere toplamda 4 binin üzerinde çocuğa ulaştı. Program sayesinde çocuklar fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönlerden de önemli kazanımlar elde ediyor.

“Cumhuriyet tarihinde bir ilk”

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, kulübün önceliğinin çocuklara sosyal ve kültürel açıdan güçlü bir altyapı kazandırmak olduğunu belirtti. ASKİ Spor sporcularının 2025 yılı boyunca önemli başarılara imza attığını açıklayan Çakmar, şu bilgileri paylaştı:

“Dünya Şampiyonası’nda 906 madalya elde ettik. Halterde Muhammed Furkan Özbek, Naim Süleymanoğlu’nun rekorunu 15 yıl sonra kırarak dünya rekoru ve şampiyonluk kazandı. Aylin sporcumuz 400 metrede dünya rekoru kırdı. Tekvandoda ise Merve Dinçel Kavurat ve Emine Göğebakan’ın Dünya Şampiyonluğu ile Cumhuriyet tarihinde ilk kez takım halinde bu başarıya ulaşıldı. Uluslararası müsabakalarda 173 altın madalya kazanarak İstiklal Marşı’nı okutmak da yine bir ilk oldu.”

Çakmar, ASKİ Spor Kulübü’nün dünya sıralamalarında üst seviyede yer aldığını ve başarı çıtasını “kırılamayacak seviyeye” yükselttiklerini ifade etti.

Sporculardan ailelere çağrı

ASKİ Spor Kulübü adına güreşen Büyükler Avrupa ve Dünya Şampiyonu Alperen Berber, altyapı çalışmalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Biz de küçük yaşlarda bu yollardan geçtik. Aileler gönül rahatlığıyla çocuklarını buraya yönlendirebilir. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz.”

23 yaş altı Avrupa Şampiyonu ve Büyükler Avrupa üçüncüsü İbrahim Çiftçi ise,

“18 yaşında ASKİ Spor’a katıldım ve tüm başarılarımı burada elde ettim. Kulüp olarak 7 yaşından 40 yaşına kadar her sporcuya eğitim veriyoruz. Mansur Yavaş başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.