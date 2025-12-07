Ünlü oyuncu Fahriye Evcen’in yeni projesi uzun süredir merak konusuydu. Son olarak 2021 yılında Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde kamera karşısına çıkan Evcen’e, Bozdağ Film’den yeni ve iddialı bir yapım için teklif götürüldü.

Eylül sezonunda çekilmesi planlanan Afet Bambaşka Biri dizisinin iptal edilmesinin ardından Evcen’in hangi projeyi tercih edeceği merak edilirken, oyuncuya “Uğultulu Tepeler” dizisinin başrol teklifi yapıldı.

Nehir Rolü Fahriye Evcen’e Önerildi

Bozdağ Film’in hazırlıklarını sürdürdüğü proje, Emily Brontë’nin dünyaca ünlü “Uğultulu Tepeler” (Wuthering Heights) romanından televizyona uyarlanıyor. Senaryo çalışmaları devam eden dizinin iki farklı kanal ile görüşme aşamasında olduğu öğrenildi. Her şey planlandığı gibi ilerlerse yapımın ocak ayı ortasında sete çıkması bekleniyor.

Dizinin hem dönem dizisi hem de günümüzde geçen bir versiyon için iki ayrı konsept üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Yönetmen koltuğunda ise Cemal Şan oturacak.

Fahriye Evcen’e teklif edilen Nehir rolünün, eserin modern uyarlamasındaki önemli karakterlerden biri olacağı ifade ediliyor. Orijinal romanda hikâye, bir aileye evlatlık olarak gelen Heathcliff’in üvey kardeşi Catherine’e duyduğu büyük aşkla başlıyor. Karşılık bulamayan bu aşk, ilerleyen süreçte sarsıcı bir intikam planına dönüşüyor.