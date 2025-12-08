Kimler Katılıyor, Süreç Nasıl İşliyor?

Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Bu üç tarafı tek masada buluşturan model, her yıl asgari ücretin adil ve dengeli biçimde belirlenmesi hedefiyle uygulanıyor.



Toplantı, resmî takvimle birlikte Aralık ayının ilk haftasında başlıyor.

Neden 12 Aralık Seçildi? Zamanlama Ne Anlama Geliyor?

Her yıl olduğu gibi, 2026 asgari ücret görüşmeleri de yıl sonuna yetiştirilecek şekilde planlandı.



Komisyon, yıl içinde enflasyon, ekonomik göstergeler ve maliyet artışlarını dikkate alarak işçi ile işverenin taleplerini karşılaştırıyor. Bu bağlamda Aralık ayı, en son ekonomik verilerin dikkate alınabileceği bir zaman dilimi.

12 Aralık'taki ilk toplantı, görüşme sürecinin başlangıcını işaret ediyor; sonraki toplantılar ve nihai kararın 31 Aralık’a kadar açıklanması bekleniyor.