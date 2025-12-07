Eski hakem ve televizyon yorumcusu Ahmet Çakar, sabah saatlerinde yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Çakar’ın işlemleri sürerken rahatsızlık hissettiği öğrenildi.

Yetkililer, Çakar’ın sağlık durumunun kontrol altına alınması amacıyla hastaneye sevk edildiğini belirtti. İlk muayenede herhangi bir hayati risk tespit edilmediği, doktorların tetkiklerin sürdüğünü aktardığı bildirildi.

Çakar'ın hastanedeki incelemelerinin ardından taburcu edilip edilmeyeceğine sağlık ekibinin karar vereceği ifade edildi. Soruşturma kapsamında resmi açıklamaların gün içinde paylaşılması bekleniyor.