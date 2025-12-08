Kayyım atanmasının ardından TELE 1’de büyük değişiklikler yaşanıyor. Kanal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda izleyicilerini “Yeni yılı, yenilenen TELE1 ile karşılayın!” mesajıyla selamladı.

Yenilenen içerik anlayışıyla TELE 1, zamana meydan okuyan diziler, moral veren hikayeler ve heyecan verici gezilerle izleyicilerin karşısına çıkacak. Ayrıca, günün gelişmelerini ve gündemi takip etmek isteyen izleyiciler için de haber programları yayınlanmaya devam edecek.

Kanal yetkilileri, bu değişiklikle TELE 1’i yalnızca haber kanalı olmaktan çıkarıp, aynı zamanda eğlence ve kültür programlarıyla da öne çıkan bir platform haline getirmeyi hedefliyor.