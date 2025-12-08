Disney+’ın merakla beklenen yeni dizisi Aynadan ilk kareler yayınlandı. Başrollerde yer alan İbrahim Çelikkol, Aslı Enver ve Nilsu Berfin Aktaş, afiş çekimi için bir araya geldi ve projeden dikkat çeken görüntüler paylaşıldı.

Saner Ayar’ın yapımcılığını, Ayşe Durmaz’ın kreatif yapımcılığını üstlendiği, kök hikayesi Ayşe Eşmeli Ayar’a ait olan CB Medya imzalı yapımın senaryosunu Serkan Yörük ve Ceylan Güleç kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Hülya Gezer oturuyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Aslı Enver, İbrahim Çelikkol ve Nilsu Berfin Aktaş’ın yanı sıra Ushan Çakır, Burcu Türünz, Ülkü Hilal Çiftçi ve Derya Alabora gibi önemli isimler de yer alıyor.

Ayna Dizisinin Konusu

Ayna, iki çocuğu ve eşi Sarp ile mutlu bir evliliği olduğunu düşünen Serra ile güzelliğiyle dikkat çeken Deniz’in hayatlarının yer değiştirmesiyle gelişen sıra dışı olayları konu alıyor. Mizahi ve dramatik unsurların bir arada işlendiği hikâyede, karakterlerin yaşadığı çarpıcı dönüşümler izleyiciyle buluşacak.