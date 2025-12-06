Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Berrak’ın büyük sırrının ortaya çıkmasıyla aile içinde dengeler değişirken, heyecan ve duygu yüklü sahneler dikkat çekiyor.

“Seni İstemiyorum” Sözleri Kader’i Yıkıyor

Yeni bölüm tanıtımında en çok konuşulan sahne, küçük Kader’in annesi Berrak tarafından istenmediğini duyması oluyor. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kader, gözyaşları içinde Zeynep’e sığınarak “Keşke sen benim annem olsaydın”sözleriyle izleyicileri derinden etkileyecek.

Hayal ve İlkim Gerçeği Öğreniyor

Berrak’ın yıllardır sakladığı gerçeklerin ortaya çıkması, Hayal ve İlkim için büyük bir şok etkisi yaratıyor. Kader’in kardeşleri olduğunu kabullenmekte zorlanan iki genç kızın tepkisi aile içindeki gerilimi artırırken, Serhat hem kızlarını hem de Kader’i korumaya çalışarak duygusal bir çıkmazın içine giriyor.

Sevim’den Evden Gitme Baskısı

Evde yaşanan kaosun ardından Sevim, hem Zeynep’in hem de Kader’in evden ayrılmasını istiyor. Serhat ise bu karara tepki gösteriyor ve Zeynep’ten kalmasını isteyerek aileyi bir arada tutma mücadelesini sürdürüyor.

Kader’in Tek Sığınağı Yine Zeynep

Dizinin en duygusal anlarından biri de Kader’in yaşadığı acının içinde Zeynep’in şefkatiyle teselli bulması olacak. Bu sahneler, bölümün en çok konuşulacak anları arasında yer alacak.

Heyecan Dolu Bir Bölüm Geliyor

Güller ve Günahlar’ın yeni bölümü; yüksek tansiyonlu yüzleşmeler, aileyi dağıtma tehlikesi ve sırların gölgesinde yaşanan çarpıcı gelişmelerle izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacak.

Güller ve Günahlar, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekranlara geliyor.