ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği yılın son FOMC toplantısına yönelik beklentiler güçlenirken, 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali para piyasalarında yüzde 88 seviyesinde fiyatlanıyor. Sınırlı veri akışıyla şekillenen geçen hafta, BoJ’un olası faiz artışı sinyalleri, ABD’de istihdamdaki zayıflama ve küresel jeopolitik gelişmelerle dalgalı bir görünüm ortaya koydu.

Hafta başında Japonya Merkez Bankası’na ilişkin sıkılaşma beklentilerinin yükselmesi, küresel tahvil getirilerini yukarı taşırken ABD ve Avrupa tahvil faizlerindeki artış hisse piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdı.

ABD’de açıklanan kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,3 artarken, Fed’in yakından izlediği çekirdek PCE fiyat endeksi aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti. Veriler, enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğine işaret etti.

Powell’ın mesajları kritik olacak

Fed’in faiz kararının yanı sıra toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar yatırımcıların odağında olacak. Powell’ın para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın, görev süresi mayısta dolacak Başkan Powell’ın yerine yeni Fed başkanını yılın başında açıklayacağını duyurması piyasada ayrı bir hareketlilik yarattı. Trump’ın adını öne çıkardığı Kevin Hassett’in faiz indirimlerine sıcak bakan bir isim olarak görülmesi, gevşeme beklentilerini destekledi.

Küresel piyasalarda veri akışı ve jeopolitik riskler öne çıktı

Hafta boyunca ABD tarafındaki istihdam verileri zayıflamayı sürdürdü. ADP özel sektör istihdamı 32 bin kişilik düşüşle Mart 2023’ten bu yana en sert gerilemeyi kaydetti. ISM imalat PMI kasımda 48,2’ye son dört ayın en düşük seviyesine indi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 12 baz puan artarak yüzde 4,12’de haftayı tamamladı. Altının onsu ise yüzde 0,54 düşerek 4.196 dolara gerilerken, gümüş fiyatı haftayı yüzde 2,8 artışla kapattı.

New York borsasında pozitif bir seyir izlenirken S&P 500 yüzde 0,31, Nasdaq yüzde 1,01, Dow Jones yüzde 0,50 yükseldi.

Avrupa piyasaları karışık görünümde

Avrupa borsaları geçen hafta ekonomik aktiviteye yönelik endişeler ve jeopolitik riskler nedeniyle karışık bir kapanış yaptı. Avro Bölgesi’nde kasım enflasyonu yüzde 2,2’ye yükselirken, işsizlik oranı yüzde 6,4 seviyesini korudu.

Almanya’da imalat PMI 48,2’ye gerileyerek son 9 ayın en düşük seviyesine indi. İngiltere’de ise PMI 50,2’ye çıkarak daralma bölgesinden çıktı.

Öte yandan AB, Rusya’dan doğal gaz ve LNG ithalatını 2027 sonbaharına kadar sonlandırmak için prensipte anlaştı. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin sert açıklamalar da piyasalar üzerinde baskı yarattı.

Asya piyasaları Fed beklentileriyle destek buldu

Asya tarafında Japonya getirilerindeki yükselişe rağmen piyasalar hafta boyunca pozitif bir görünüm sergiledi. Fed’in faiz indirimine yaklaşması ve ABD’nin Güney Kore’den ithal araçlarda gümrük vergisini düşürmesi bölge borsalarına destek verdi.

BoJ’un aralık ayındaki toplantıda faiz artırımına gidebileceği ihtimali güçlenirken, piyasalarda söz konusu adımın olasılığı yüzde 91 olarak fiyatlanıyor.

Japonya’da hizmet PMI kasımda 53,2 ile yükselişini sürdürürken, Çin’de hizmet sektörü PMI 52,1 ile beklentilere paralel açıklandı. Tüketici harcamalarındaki zayıflık Çin ekonomisindeki yavaşlama sinyallerini artırdı.

Yurt içinde gözler TCMB faiz kararında

Borsa İstanbul’da geçen hafta pozitif bir seyir hakimdi. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1 yükselerek 11.007,37 puandan tamamladı. Bu hafta piyasaların odağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak.

Türkiye’de kasım ayı TÜFE’si aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşerek son yılların en düşük enflasyon artışını işaret etti. Türkiye’nin CDS’i 233 baz puana kadar gerileyerek 2018 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Fitch Ratings, Türkiye’nin 2024 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,5’ten yüzde 3,8’e yükseltti.

Dolar/TL haftayı yüzde 0,1 artışla 42,5350’den tamamladı.

Bu hafta yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi de izlenecek.