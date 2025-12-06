Trendyol Süper Lig’de dün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son saniyelerinde Kazımcan Karataş’ın eline çarpan pozisyonda VAR’ın “devam” kararı vermesi tartışmaları büyüttü. Maçın VAR hakemi Onur Özütoprak’ın pozisyonu incelemesine rağmen penaltı vermemesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan sert açıklamalar geldi.

ABD’de milli takımın Dünya Kupası kura çekiminde bulunan Hacıosmanoğlu, HT Spor’a yaptığı açıklamada karara tepki göstererek şunları söyledi:

“24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaşmışken millî duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik. Ama biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım.”

Samsunspor’dan TFF Başkanı’na çağrı: “Gerekli adımlar gecikmeden atılsın”

Samsunspor, Galatasaray maçında verilmeyen penaltı pozisyonuna ilişkin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na çağrıda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dün akşam oynanan ve futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada, tüm otoritelerin hemfikir olduğu şekilde verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden TFF Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adalet adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.”

Tartışmalı karar sonrası gözler, TFF’nin atacağı adımlara çevrildi.