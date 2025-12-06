Balıkesir’de haftalar boyunca süren sarsıntıların durması ve genel olarak Türkiye’de deprem sayısının azalması, vatandaşların deprem gündeminden uzaklaşmasına neden oldu. Ancak yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu sessizliğin tehlikeli bir rahatlama yarattığını belirtti.

“Asıl Bu Dönemlerde Depremi Konuşmalıyız”

Görür paylaşımında, Türkiye’nin milyonlarca yıldır süren deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde deprem azaldı diye konunun konuşulmaması doğru değil. Tam aksine, bu sakin dönemler depremi hatırlamak ve gerekli önlemleri almak için en doğru zaman. Ülkemizde depremler 14 milyon yıldır var ve daha milyonlarca yıl devam edecek. Deprem olacak mı, olmayacak mı diye sormayı bırakalım; Türkiye’nin büyük bölümünde er ya da geç deprem yaşanır. Olursa da sonuçları çok ağır olur. İnsanlarımız artık ölmesin, yeter.”

“Depremi Değil, Depreme Dayanıklı Kentleri Tartışalım”

Naci Görür, yapılması gerekenlere de dikkat çekerek şu çağrıda bulundu:

“Deprem olacak mı diye tartışmaktan vazgeçelim, deprem dirençli kentleri nasıl kurarız onu konuşalım. Kent yönetimi, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomi deprem dirençli hale getirilirse bu sorun çözülür. Bunu başarmanın yolu; hükümetin, yerel yönetimlerin ve halkın birlikte hareket etmesinden geçiyor.”

“Önlem Alırsak Felaketleri Engelleriz”

Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini vurgulayan Görür, yapılacak doğru çalışmalarla olası büyük kayıpların önüne geçilebileceğini belirtti. Uzman, deprem gündeminin unutulmamasının hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguladı.