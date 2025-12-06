Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olan yağışların bugün de birçok bölgede devam edeceğini duyurdu. MGM verilerine göre Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniyor.
Özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yağışların çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus görülecek.
Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Doğu Akdeniz’de ise kuvvetli rüzgar etkisini artıracak.
MGM, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin ve İzmir için sarı kod, Muğla için ise turuncu kodlu uyarıyayımladı. Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kıyı bölgelerde hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Bölge Bölge Hava Durumu
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu kesimler ile Kırklareli'nin kuzeyi akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış alacak.
İstanbul: 19°C – Gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Bursa: 18°C – Akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Kırklareli: 18°C – Gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Çanakkale: 18°C – Çok bulutlu
EGE
Ege genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Muğla’nın kıyı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir: 19°C – Akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Muğla: 12°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış
Denizli: 13°C – Aralıklı sağanak
Afyonkarahisar: 11°C – Öğleden sonra yağışlı
AKDENİZ
Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak gün boyunca sürecek. Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Isparta’nın güneyi ve Adana’nın kuzey ve batı ilçelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz’de rüzgar zaman zaman saatte 60 km’ye ulaşacak.
Antalya: 17°C – Kuvvetli sağanak
Adana: 20°C – Kuzey ve batısında kuvvetli yağış
Isparta: 11°C – Güneyinde yerel kuvvetli yağış
Hatay: 17°C – Gök gürültülü sağanak ve yer yer fırtına
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra birçok ilde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.
Ankara: 15°C – Akşam yağmurlu
Konya: 13°C – Öğleden sonra yağmurlu
Eskişehir: 13°C – Akşam yağmurlu
Nevşehir: 11°C – Öğleden sonra yağmurlu
BATI KARADENİZ
Sinop dışında bölge genelinde sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sabah saatlerinde sis etkili olacak.
Zonguldak: 20°C – Gece saatlerinde sağanak
Düzce: 20°C – Gece yağmurlu
Bolu: 16°C – Gece yağış bekleniyor
Sinop: 22°C – Çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde aralıklı yağmur etkili olacak.
Samsun: 21°C – Gece doğusunda sağanak
Amasya: 18°C – Gece yağmurlu
Trabzon: 19°C – Bulutlu
Rize: 20°C – Bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Güney kesimlerde yağış kuvvetlenecek.
Erzurum: 7°C – Güneyde kuvvetli yağış, yükseklerde kar
Kars: 9°C – Yükseklerde kar yağışı
Van: 10°C – Gece yağmur ve yükseklerde kar
Malatya: 7°C – Aralıklı yağmur
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Gece saatlerinden sonra kuzey ve batıda yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır: 14°C – Gece kuvvetli yağış
Batman: 15°C – Yerel kuvvetli sağanak
Gaziantep: 14°C – Gece kuvvetli sağanak
Mardin: 15°C – Aralıklı yağmur