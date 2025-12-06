Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olan yağışların bugün de birçok bölgede devam edeceğini duyurdu. MGM verilerine göre Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yağışların çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus görülecek.

Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Doğu Akdeniz’de ise kuvvetli rüzgar etkisini artıracak.

MGM, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin ve İzmir için sarı kod, Muğla için ise turuncu kodlu uyarıyayımladı. Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kıyı bölgelerde hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bölge Bölge Hava Durumu

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu kesimler ile Kırklareli'nin kuzeyi akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış alacak.

İstanbul: 19°C – Gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Bursa: 18°C – Akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Kırklareli: 18°C – Gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Çanakkale: 18°C – Çok bulutlu

EGE

Ege genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Muğla’nın kıyı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir: 19°C – Akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Muğla: 12°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış

Denizli: 13°C – Aralıklı sağanak

Afyonkarahisar: 11°C – Öğleden sonra yağışlı

AKDENİZ

Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak gün boyunca sürecek. Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Isparta’nın güneyi ve Adana’nın kuzey ve batı ilçelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz’de rüzgar zaman zaman saatte 60 km’ye ulaşacak.

Antalya: 17°C – Kuvvetli sağanak

Adana: 20°C – Kuzey ve batısında kuvvetli yağış

Isparta: 11°C – Güneyinde yerel kuvvetli yağış

Hatay: 17°C – Gök gürültülü sağanak ve yer yer fırtına

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra birçok ilde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.

Ankara: 15°C – Akşam yağmurlu

Konya: 13°C – Öğleden sonra yağmurlu

Eskişehir: 13°C – Akşam yağmurlu

Nevşehir: 11°C – Öğleden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Sinop dışında bölge genelinde sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sabah saatlerinde sis etkili olacak.

Zonguldak: 20°C – Gece saatlerinde sağanak

Düzce: 20°C – Gece yağmurlu

Bolu: 16°C – Gece yağış bekleniyor

Sinop: 22°C – Çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde aralıklı yağmur etkili olacak.

Samsun: 21°C – Gece doğusunda sağanak

Amasya: 18°C – Gece yağmurlu

Trabzon: 19°C – Bulutlu

Rize: 20°C – Bulutlu

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Güney kesimlerde yağış kuvvetlenecek.

Erzurum: 7°C – Güneyde kuvvetli yağış, yükseklerde kar

Kars: 9°C – Yükseklerde kar yağışı

Van: 10°C – Gece yağmur ve yükseklerde kar

Malatya: 7°C – Aralıklı yağmur

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Gece saatlerinden sonra kuzey ve batıda yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Diyarbakır: 14°C – Gece kuvvetli yağış

Batman: 15°C – Yerel kuvvetli sağanak

Gaziantep: 14°C – Gece kuvvetli sağanak

Mardin: 15°C – Aralıklı yağmur