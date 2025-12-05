Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sahip olduğu geniş hat koleksiyonundan seçilen eserler ile Türk ve Mısırlı hattatların çalışmaları, Kahire'de düzenlenen Hüsnühat Sergisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ve Mısır Coğrafya Cemiyeti iş birliğinde cemiyet merkezinde düzenlenen sergide, Türk-Mısırlı hattatlara ait yaklaşık 40 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de nazil olduğunu, Mısır'da okunduğunu ve İstanbul'da yazıldığını vurgulayarak bunun herkesçe kabul edilen bir gerçek olduğunu ifade etti.

Türkiye'de hat sanatının özel bir önem taşıdığını belirten Şen, Osmanlı döneminden itibaren Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde yazılmasının İslam sanatının zirvesi kabul edildiğini ve bu sanatın 'hüsnühat' adıyla anıldığını söyledi.

Türklerin Kur'an-ı Kerim'e, onun Arapça metnine, surelerine, ayetlerine ve harflerine derin bir anlam yüklediklerini, bu kutsiyeti Allah'ın verdiği estetik duyguyla birleştirerek kağıtlara, duvarlara ve tablolara yansıttıklarını aktaran Şen, bu nedenle İslam tarihindeki en güzel hat eserlerinin İstanbul'da ortaya çıktığını ifade etti.

'Sergideki eserler Türkiye ile Mısır'ın ortak sanat mirasını yansıtıyor'

Günümüzde de İstanbul'daki modern, Osmanlı ve Selçuklu dönemi camilerinin hat eserleriyle tezyin edildiğini belirten Şen, Osmanlı hattatlarının nesih, sülüs, celi, talik, divani, rika ve tuğra gibi yazı türlerini geliştirerek hat sanatını zirveye taşıdıklarını aktardı.

Şen, Osmanlıların yalnızca yazı türlerini geliştirmekle kalmayıp Kur'an-ı Kerim'i mükemmel ölçülerle yazdıklarını, sayfaları tezhip sanatıyla süslediklerini ve altın yaldız ile zarif renklerle her mushafı bir sanat şaheserine dönüştürdüklerini vurgulayarak, bu estetik anlayışın günümüz modern Türk hattatları tarafından da yaşatıldığını söyledi.

Şen, sergide yer alan yaklaşık 40 eserin Türkiye ve Mısır'ın ortak sanat mirasını ve kültürel bağlarını güçlü şekilde yansıttığını ifade etti.

Açılışta Mısır Coğrafya Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Essidimi, Cemiyet Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmail Yusuf ve Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Sanatları Daire Başkanı Meryem Dalgıç da konuşmalar yaptı.

Sergi cumartesi gününe kadar gezilebilecek

Sergi kapsamında büyük Türk hat ustalarından Prof. Dr. Mehmet Memiş tarafından bir hat atölyesi düzenlendi. Ayrıca 'Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Hat Sanatı' başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Yarın ise aslen Ankaralı bir hattat ailesinden gelen Mısırlı hattat Muhammed Sofizade'nin atölyesi ve panelinin düzenlenmesi planlanıyor.

Açılışa Mısır basın mensupları ile kültür ve sanat çevrelerinden yaklaşık 300 davetli katıldı. Sergi, 4–6 Aralık 2025 tarihleri arasında, cumartesi günü saat 18.00'e kadar Mısır Coğrafya Cemiyetinde ziyaretçilere açık kalacak.