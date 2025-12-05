İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Edirne'den yurtdışına çıkış yaptıkları sırada S.K. ve M.Y.Y.'nin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu anlaşılan ön yüzünde Büyük İskender'in Herakles tarzı portresi ve arka yüzünde Yunan Tanrısı Zeus figürleri bulunan tarihi eser niteliğinde gümüş sikkeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. ve M.Y.Y., Edirne Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Edirne'de çok sayıda gümüş sikke ele geçirildi
Edirne’de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, yurt dışına çıkarılmak istenen Helenistik döneme ait çok sayıda gümüş sikke ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: DHA
