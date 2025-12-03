Edirne merkezli 5 ilde polisin FETÖ/PDY'nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada iletişim tespitleri ve MASAK raporu kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne, İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te operasyon düzenledi. Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin de aralarında olduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.