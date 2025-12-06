Fırça Sanat Galerisi'nde yeni bir yıla girilmesi sebebiyle 51 değerli sanatçının, toplamda 459 sanat eseri dün akşam saatlerinde görkemli bir açılışla sanat aşıklarıyla buluştu. Etkinliğe Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Başkanı Şevket Bülent Yahnici, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş ve AKP Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı' da katıldı.

Fırça Sanat Galerisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, 5-31 Aralık tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak olup, gerçekleşen sergiden herhangi bir sanat ürünü alan ziyaretçiler, 31 Aralık Çarşamba günü yapılacak çekilişle sanat eseri kazanabilecek.

Etkinliğin açılış konuşmasında söz alan Fırça Sanat Galerisi Sahibi Semra Sancak, açılışta onları yalnız bırakmayan tüm ziyaretçilere teşekkür ettiğini ifade etti. Serginin açılışı ardından müzik dinletesi ve yiyecek ikramı sonrası program sona erdi.

"Serimin ismi Masalsı"

Sonsöz Gazetesi Muhabiri Şevval Ateş'e konuşan sanatçı Şule Tataoğlu, eserleri hakkında şöyle bilgi verdi: "Ben amatör bir ressamım. Aslında mesleğim savcılık. Neredeyse 30 yıla yakındır aktif bir şekilde resim yapıyorum. Daha önce lekeci, renkli ve empressionist resimler yapıyordum. Ama sonradan figür alanına yöneldim. Bu naif fügürler benim. Bu eserleri çalışırken çok keyif alıyorum. Bu serimin ismi Masalsı seri. Küçük kızlar, bebekler, ve kedileri çiziyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Resim, resmen benim hayatım." şeklinde konuştu.

"Kedileri çok severim"

Resiminin felsefesinin insanları mutlu etmek olduğunu düşünen sanatçı Tataoğlu, şöyle açıkladı: "Fırça Sanat Galerisinde toplamda 8 eserim var. Üç kedili bir resmim biri tarafından. alınmış. Duyunca çok mutlu oldum. Diğer resimlerimde yılbaşı temalı bir açılış olduğu için kar, kedi, yılbaşı ağacı gibi simgeler kullandım. Eserlerinin çoğunda kedi simgesi kullanıyorum. Yıllarda evimde kedi besledim. Kedileri çok severim." dedi.

"İçindeki çocuğu açığa çıkarmalı"

Eserlerinde bol bol çocuk figürleri kullanan sanatçı Tataoğlu, içimizdeki çocuğu asla kaybetmemiz gerektiğini vurgularken şöyle konuştu: "İçimdeki çocuğu asla kaybetmek istemiyorum. Çünkü mesleğim gereği o kadar çok şeye şahit oldum ve gördüm ki. Ama insan içindeki çocuğu açığa çıkarmalı ve asla kaybetmemeli."ifadelerini kullandı.

"Yılbaşı nedeniyle gerçekleştirilen bir sergi"

Fırça Sanat Galerisinde eserleriyle katılan bir diğer sanatçı Ünal Kuş'da gazetemize şöyle konuştu: "Ben Ünal Kuş. Aslen Orduluyum ve Mustafa Kemal Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Şuan Hatay'da yeni bir şehir kuruluyor. Biz de orada yaşam mücadelemizi, sanat mücadelemizi orada vermeye devam ediyoruz. Yılbaşı nedeniyle gerçekleştirilen bir sergidir. Sergideki eserlerin boyutuna dikkat ederseniz hepsi küçük boyutlu. İnsanlar, sanat eserlerini birbirine hediye etsin ve yeni yılı daha anlamlı bir hediyeyle karşılasın diye açılmış bir sergidir. " diye konuştu.