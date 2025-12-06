Keçiören Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulan Yasemin Adar Spor Salonu, düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın ev sahipliği yaptığı program, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Salon, kadınların ve kız çocuklarının spora erişimini artıracak önemli bir yatırım olarak dikkat çekiyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış törenine; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve milli güreşçi Yasemin Adar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile siyasi parti temsilcileri, sporcular, antrenörler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kadınlara Yeni Bir Spor Alanı Kazandırdık”

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, spor salonunun yenilenen haliyle ilçeye değer kattığını belirterek, “Bugün, ismini gururla taşıyan Yasemin Adar Spor Salonu’nu kapsamlı düzenlemelerle ilçemize yeniden kazandırıyoruz. Bu isim hem anlamı hem de taşıdığı ruh itibarıyla bu tesise çok yakışıyor. Kadınlarımız için yeni bir yaşam alanı oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Yasemin Adar’ın Türkiye’ye büyük başarılar kazandırdığını vurgulayan Özarslan, “Yasemin Adar, Türk bayrağını gururla dalgalandırarak bizlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu spor salonunun da kadınlarımıza güç katacağına, gençlerimize ilham vereceğine inanıyorum. Türk kadını bu milletin temel taşıdır. Kara Fatmalardan Nene Hatunlara kadar tarih boyunca milletimizin kaderine ortak olmuşlardır. Bizim amacımız halka liderlik etmek değil, her zaman hizmet etmektir” dedi.

“Bu Tesis Benim İçin Büyük Bir Onur”

Tesisin ismini taşıyan milli güreşçi Yasemin Adar da konuşmasında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Adımı taşıyan bu spor salonunun kadınlara yönelik özel bir yatırım olarak hayata geçirilmesi benim için büyük bir gurur. Bu projeye öncülük eden Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

“Dünya Kadın Hakları Günü’nde Anlamlı Açılış”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Dünya Kadın Hakları Günü’nde yapılan açılışın ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, “Atatürk’ün kadınlara verdiği hakların başkenti Ankara’da, kadınlara özel bir tesisin hizmete sunulması çok kıymetli. Başkanımızın bu vizyoner yaklaşımını tebrik ediyorum” dedi.

“Keçiören’e Önemli Bir Katkı Sağlıyor”

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ise Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın spora verdiği desteğin dikkat çektiğini belirterek, “Göreve geldiği günden bu yana Keçiören’e büyük bir ivme kazandırdı. Yasemin Adar’ın adının bu salona verilmesi son derece anlamlı bir karar” ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise, “Kadın güreşinde dünya çapında başarılar elde eden Yasemin Adar’ın adının yaşatılması bizleri gururlandırdı. Başkanımız Mesut Özarslan’ın kadınlara özel bir spor alanını hizmete açması, onların spora katılımına verdiği değeri gösteriyor” dedi.

Kadınlara ve Kız Çocuklarına Ücretsiz Spor İmkânı

Kafkas Mahallesi’nde yenilenen salon, modern ekipmanlarla donatılarak kadınlar ve kız çocukları için çok yönlü bir spor merkezine dönüştürüldü. Kadınlara pilates, zumba ve taekwondo; kız çocuklarına ise karate, taekwondo ve judo dersleri uzman antrenörler tarafından ücretsiz şekilde verilecek. Salon aynı zamanda sağlık personeli eşliğinde güvenli bir spor ortamı sunuyor.