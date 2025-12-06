SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Yenimahalle ışıklı kavşağında meydana geldi. İstanbul istikametine ilerleyen Sezgin Alaylı (29) yönetimindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile A.İ. (34) idaresindeki 54 ANY 645 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü ile araçlarda bulunan K.P. (22) ve M.K.İ. (25) otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sürücü Sezgin Alaylı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 3 yaralı ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.