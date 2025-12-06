Küresel altın piyasasına ilişkin yayımlanan son rapor, 2025 yılında dolar bazlı altının olağanüstü bir performans sergilediğini ortaya koydu. Buna göre altın, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 60’ı aşan getiri sağlayarak 50’nin üzerinde rekora imza attı. Jeopolitik belirsizliklerin artması, doların zayıflaması ve güçlü fiyat momentumu, yükselişin ana tetikleyicileri olarak öne çıktı. Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve merkez bankalarının altın alımlarını artırması da bu ivmeyi destekledi.

Raporda, altının ekonomik büyüme, enflasyon ve para politikası gibi makroekonomik göstergelere duyarlı hareket ettiği ancak 2026’nın sürprizlere açık bir yıl olabileceği vurgulandı. Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve faiz indirimi ihtimalinin artması halinde altının ılımlı bir yükseliş trendini sürdürebileceği ifade edildi. Buna karşın küresel risklerin sert şekilde artması durumunda altının yeniden güçlü bir performans gösterebileceği belirtildi.

Öte yandan ABD'de Donald Trump yönetiminin ekonomi politikalarının başarı sağlaması; jeopolitik risklerin azalması, faizlerde yükseliş ve doların güçlenmesiyle altın fiyatlarını aşağı çekebilecek senaryolardan biri olarak değerlendirildi. Merkez bankalarının rezerv politikaları ve altın geri dönüşümündeki değişimlerin de piyasanın yönünde belirleyici olacağı kaydedildi. Raporda ayrıca altının portföy çeşitlendirme açısından önemini koruduğu vurgulandı.

Gram altında yön ne olacak?

Son haftalarda gram altın 5.800 TL seviyelerine kadar yükselerek dikkat çekerken, ardından 5.700 TL bandına doğru geri çekildi. Fiyatların kısa vadeli yönü ise 10 Aralık’ta açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararıyla netleşecek. Fed’e yönelik faiz indirimi beklentileri altın için destekleyici görünürken, ABD tahvil piyasasındaki oynaklık ve yatırımcıların yön arayışı son düşüşte etkili oldu.

BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, altındaki geri çekilmeleri “alım fırsatı” olarak değerlendirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Fed’in faiz indirimine gitmesinin ardından Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırma ihtimali altın üzerinde kısa süreli satış baskısı yaratabilir. Ancak her geri çekilme yatırımcılar için yeniden alım imkânı sunuyor.”

Gram altının hem dolar kuru hem de ons altın fiyatlamasıyla şekillendiğini hatırlatan Maviş, yıl sonu için 6.000 TL seviyesinin hedef olarak masada durduğunu söyledi. Aralık ayında enflasyonun düşük gelmesi beklentisiyle gram altında 5.500 TL – 5.900 TL aralığının test edilebileceği ifade edildi.

Ayrıca ABD’nin Venezuela’ya yönelik kara ve hava operasyonları gibi jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarında ani ve sert dalgalanmalara yol açabileceği de uyarılar arasında yer aldı.