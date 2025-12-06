Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde ses getirecek bir girişim üzerine çalışıyor. İngiltere ve İspanya’dan gelen haberlerde, kulübün Liverpool’un Mısırlı süperstarı Mohamed Salah için kapsamlı bir proje hazırladığı öne sürülüyor. Sarı-Kırmızılıların, yıldız futbolcuyu sportif ve ekonomik açıdan güçlü bir planla ikna etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Fichajes: “Galatasaray Teklife Hazırlanıyor”

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Galatasaray, Salah için Liverpool’a resmi bir teklif sunmak üzere hazırlık yapıyor. Haberde, sezon başından bu yana eleştirilerin odağında olan Mısırlı futbolcunun yeni bir başlangığa sıcak bakabileceği ifade edildi.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot’un da oyuncunun performansından memnun olmadığı ve olası bir ayrılığa olumlu yaklaşabileceği iddia ediliyor.

Sponsor Destekli Transfer Formülü

Galatasaray’ın bu dev hamleyi gerçekleştirmek için sponsor destekli bir finansal model tasarladığı konuşuluyor. Yıldız oyuncu için sunulacak proje kapsamında hem sportif hedeflerin hem de global marka değerinin vurgulanacağı belirtiliyor.