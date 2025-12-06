Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü (28) hayatını kaybetti. Kaza, saat 13.00 sıralarında kırsal Çölova Mahallesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çürüttü yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Üsteğmen Çürüttü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Çürüttü’nün cenazesi, gerekli adli işlemler için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Kazanın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer sürücülerin dikkatli olması ve hız limitlerine uyması konusunda vatandaşları uyardı. Çürüttü’nün, görevini ifa ederken yaşanan bu trajik kazayla hayatını kaybetmesi, hem ailesini hem de yakın çevresini yasa boğdu.