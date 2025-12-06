Başakşehir’de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Yalçın Tınaz (46), eşi Emel Tınaz (40) ve beton mikseri şoförü Semih Kaplan hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 20.50 sıralarında Başak Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 KCA 280 plakalı beton mikseri, aynı yönde ilerleyen araçlara çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ters istikametten gelen 06 BUS 093 plakalı hafif ticari araca çarpan beton mikseri devrildi ve kayarak başka bir kamyonete çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Beton mikseri çarpan kamyonetin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada Yalçın ve Emel Tınaz ile beton mikseri şoförü Semih Kaplan hayatını kaybetti, diğer yaralılar Yasin Bayraktar, Gamze Bayraktar, Hasan Kılıç ve Turan Arslan ise hastaneye sevk edildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.