Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın son dönemde yaptığı açıklamalara yönelik sert bir basın bildirisi yayımladı. Dernek, Barrack’ın “ulus devletlerin bölgedeki tehdit olduğu”, “Heybeliada Ruhban Okulu’nun Eylül 2026’da açılması gerektiği” ve “1919’dan beri Hazar petrol ve doğalgazına ulaşamadık” ifadelerini Türkiye’nin iç işlerine müdahale niteliğinde olduğunu belirtti.

Cumhuriyet gazetesinin 6 Aralık 2025 tarihli sayısında tam sayfa olarak yayımlanan açıklamada, Türkiye’nin egemenliğine, Lozan Antlaşması’na ve laik devlet yapısına yönelik bu ifadelerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin son yıllarda diplomatik alanda önemli temaslar yürüttüğüne dikkat çeken ADD, geçtiğimiz haftalarda yıllar sonra Türkiye’ye gelen Papa’nın İznik, İstanbul ve Ankara’daki resmi karşılanma törenleriyle kurulan olumlu atmosferin, dışarıdan yapılan provokatif çıkışlarla gölgelenmemesi gerektiğini hatırlattı.

“Tarih Okumalı, Türk Milletinin Hürriyeti Öğrenilmeli”

Açıklamada Barrack’ın 1919 göndermesine özel vurgu yapıldı. ADD, Büyükelçinin Türkiye tarihine yönelik “had aşan” ifadelerinin karşılıksız bırakılamayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“1919 hatırlatması yapacak vakti varsa, 9 Eylül 1922’yi, 23 Temmuz 1939’u, 20 Temmuz 1974’ü, 1 Mart 2003’ü de okuyup öğrenmelidir. Henüz ülkesinin bile kurulmadığı dönemlerde çağ açıp çağ kapatan, emperyalist planları çöpe atan Türk milletine parmak sallamak kimsenin haddi değildir.”



Dernek, Türkiye’nin tarih boyunca bağımsız yaşadığını ve kendisine zincir vurmak isteyenlere karşı her zaman gerekli yanıtı verdiğini de belirtti.

“Hükümet ve Siyaset Kurumu Gereğini Yapmalı”

ADD, açıklamasının devamında Türkiye’nin iç işlerine müdahale anlamı taşıyan bu söylemlere karşı tüm siyasi aktörleri ortak tavır almaya davet etti. Dernek, 19 Temmuz 2025’te ABD Büyükelçiliği önünde yaptıkları çağrıyı hatırlatarak Barrack’ın “Persona Non Grata ilan edilip ülkesine gönderilmesi” gerektiğini yineledi.

“Bu açıklamalar, devletimizin egemenliğine, Lozan’a, laik Cumhuriyete ve ulus devlet yapımıza yönelmiş açık bir saldırıdır. Ülkemizi yöneten ve yönetmeye talip olan siyaset kurumu, bu küstahlığa hak ettiği yanıtı vermelidir.”