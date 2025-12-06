MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye’nin güvenliği ve toplumsal istikrarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye'nin toplumsal dinamizmi, devlet kapasitesi, bölgesel etkisi ve tarihsel birikimi büyük ve kutlu bir kaynaktır. Devlet aklı, sorunlara çözüm üretme, milletimizin hayrına dönüştürme ve tehditleri bertaraf etme gücüne sahiptir; bunu hiçbir emperyalist güç engelleyemez” ifadelerini kullandı.

Yıldız, terörle mücadeleye vurgu yaparak, “Terörsüz Türkiye hedefi; üzerinde boşboğazlık yapılamayacak, polemiklere kapalı ve ertelenemeyecek bir devlet meselesidir” dedi.