Türkiye mobilya sanayisinin öncü kuruluşlarından Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) tarafından düzenlenen MOSDER Business, sektörün üretim, tasarım, tedarik ve ihracat alanındaki tüm paydaşlarını Antalya’da bir araya getirdi. 5–7 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon, mobilya sektöründe hem ulusal hem de uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

MOSDER Business kapsamında; sektörün lider markaları, tedarikçileri, yatırımcıları ve profesyonelleri tek çatı altında buluşurken, üç gün boyunca birebir iş görüşmeleri, yeni iş birliği olanakları, yenilikçi ürün ve teknolojilerin tanıtımları gerçekleştiriliyor. Etkinlikte ayrıca dijitalleşme, tasarım ve sürdürülebilirlik temalı söyleşiler ile pazar eğilimlerine yönelik uzman sunumlarına yer veriliyor. 25’e yakın farklı ülkeden gelen mobilya alım heyetleri ile Türk mobilya firmalarının ihracat müdürlerinin buluştuğu programla beraber Business to Business görüşmeleri de gerçekleştirilirken mobilya sektörünün önde gelen isimleri MOSDER Business programında yer alıyor.

AÇILIŞTA SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ KONUŞTU

MOSDER Business Programı’nın ikinci günü, sektör temsilcilerinin katıldığı açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışta; MOSDER Başkanı Davut Karaçak, İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, TİM Başkan Vekili ve İstanbul Kimyevi Maddeleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, TİM Başkan Vekili ve MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya sahnede yer alarak sektörün mevcut durumu ve ihracat hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, “Kasım ayı ihracat rakamı yüzden 2,2’lik artışla 22,7 milyar dolar oldu. Mobilya sektörümüz de 11 aylık dönemde yüzde 1,4 artışla 4,2 milyar doları yakaladı, hepinizi kutluyorum. Türkiye olarak bu seneki hedefimizi yakaladık” dedi. Kılıçkaya, ihracat konusunda sunum yaparak yaptıkları projeler, bütçe ön görüleri ve destek kullanımları hakkında bilgi verdi.

‘TÜRK MOBİLYASINI DÜNYADA GÜÇLÜ BİR MARKA YAPMAK İSTİYORUZ’

MOSDER Başkanı Davut Karaçak, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde derneğin sektördeki konumuna dikkat çekti. Karaçak, “MOSDER, Türkiye mobilya sanayisinin en köklü ve en kapsamlı sivil toplum kuruluşlarından biridir. Özellikle yatay üretim anlayışını benimseyen ve endüstriyel üretim yapan, yüksek kapasiteli güçlü firmaları bünyesinde barındırıyor. Derneğin kuruluş amacı, Türkiye’de kalite standartlarının oluşmasına katkı sağlamak ve Türk mobilyasını dünya arenasında tanıtmak; gücünü uluslararası pazarlarda göstermek” dedi. MOSDER Business’in üç ana ayak üzerine kurgulandığını belirten Karaçak, “5–7 Aralık tarihleri arasında düzenlediğimiz programımızın ilk ayağı, MOSDER üyelerimizin katıldığı strateji ve istişare toplantıları. Burada yalnızca sektörün bugününü değil, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Türk mobilya sanayisinin hangi noktaya gelmesi gerektiğini konuşuyoruz. Avantajlarımız, dezavantajlarımız, karşı karşıya olduğumuz tehditler ve dünya pazarında nasıl konumlanabileceğimiz masaya yatırılıyor. Oldukça kapsamlı bir içerik sunuyoruz” diye konuştu.

BUSINESS TO BUSINESS GÖRÜŞMELERİ 30 ALIM HEYETİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

İkinci ayağın satın alma ve tedarik buluşmaları olduğunu belirten Karaçak, “Türkiye mobilya sanayisinin omurgasını oluşturan tedarikçi firmalarımız burada yer alıyor. Bu firmalar, global ölçekte de başarılı markalar. MOSDER üyelerimizle doğrudan temas kurarak hem ticaretlerini geliştirme imkanı buluyor hem de yeni ürünlerini sektöre tanıtma fırsatı elde ediyorlar” dedi. Üçüncü ayağın ise Ticaret Bakanlığı ve ihracatçı birlikleriyle birlikte yürütülen yurt dışı alım heyeti programı olduğunu kaydeden Karaçak, “Bu kapsamda 20 farklı ülkeden 30 alım heyetini Antalya’da ağırlıyoruz. Aynı gün içerisinde alım heyetleri ile MOSDER üyelerimizin ihracat ekipleri arasında birebir görüşmeler gerçekleşiyor ve doğrudan iş bağlantıları kuruluyor. Amacımız, Türkiye mobilya sanayisine ihracat anlamında somut katkı sağlamak” diye konuştu.

Mobilya sektörünün Türkiye için stratejik öneme sahip olduğuna vurgu yapan Karaçak, “Mobilya sektörü çok büyük bir aile. Hem ülkemizin üretim gücüne hem de uluslararası arenada Türkiye markasına ciddi katkı sunan son derece önemli bir sektör” diyerek sözlerini sonlandırdı.