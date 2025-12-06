Şanlıurfa’da motosikletli ve maskeli 2 kişinin silahıl saldırısına uğrayan market çalışanı Sedat Aslan (21) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Güllübağ Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat Aslan çalıştığı marketi açmak isterken motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanamayı durdurmak için bir vatandaş Aslan’ın yarasına tampon yaptı. Sedat Aslan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.