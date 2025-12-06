Dünyanın en büyük gastronomi platformlarından TasteAtlas, 2025/2026 dönemi için hazırladığı “Dünyanın En İyi 100 Mutfağı” listesini güncelledi. Kullanıcı ve uzman oylarıyla şekillenen dev veri tabanında bu yıl 16.357 yemek üzerinden toplam 590.228 geçerli puanlama dikkate alındı.

Listenin kazananı ise bu yıl değişti: İtalya, 4.64 puanla birinciliğe yükselerek geçen yılın lideri Yunanistan’ı geride bıraktı. Akdeniz esintilerini taşıyan zengin reçeteleriyle dikkat çeken İtalyan mutfağı, böylece yılın gastronomi şampiyonu unvanını aldı.

2025 Dünya Mutfakları İlk 10 Sıralaması

1️⃣ İtalya – 4.64

2️⃣ Yunanistan – 4.60

3️⃣ Peru – 4.54

4️⃣ Portekiz – 4.53

5️⃣ İspanya – 4.53

6️⃣ Japonya – 4.49

7️⃣ Türkiye – 4.49

8️⃣ Çin – 4.48

9️⃣ Fransa – 4.48

🔟 Endonezya – 4.48

Türkiye, güçlü lezzet hafızası ve geniş coğrafi çeşitliliğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da üst basamaklarda kendine yer buldu. 4.49 puanlık ortalama, Türk mutfağının dünya gastronomi sahnesindeki istikrarlı varlığını bir kez daha gösterdi.

TasteAtlas’ın ‘Mutlaka Denenmesi Gereken’ Türk Lezzetleri

Anadolu’nun benzersiz kültürel çeşitliliğini taşıyan Türk yemekleri, TasteAtlas listelerinde yine yüksek puanlar aldı. İşte bu yıl öne çıkan tatlar:

Kahvaltı – 4.7

Antep fıstığı – 4.7

Piliç Topkapı – 4.7

Tombik döner – 4.6

Kalamar tava – 4.6

Hem geleneksel sofraları hem de yerel ürünleri öne çıkaran bu lezzetler, Türkiye’nin gastronomi gücünü uluslararası arenada bir kez daha kanıtlamış oldu.

Listede 100. Sırada Kıbrıs Var

Listenin son basamağında ise Kıbrıs mutfağı, 3.90 puanla 100. sırada yer aldı. Böylece listenin hem birinci hem de sonuncu basamağında yine Akdeniz etkisi dikkat çekti.

TasteAtlas Neden Önemli?

Dünya çapında milyonlarca insanın takip ettiği platform, yalnızca yemekleri değil, yerel ürünleri, geleneksel tarifleri ve kültürel gastronomi mirasını da puanlıyor. Bu nedenle listeler, gastronomi turizminden restoran yatırımlarına kadar geniş bir alanda referans kabul ediliyor.

Türkiye’nin üst sıralardaki konumu, önümüzdeki yıllarda gastronomi turizminin daha da güçleneceğine işaret ediyor.