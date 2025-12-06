GTA Online’da Yeni Bir Dönem Başlıyor

2013’te çıkan GTA 5’in üç ana karakterinden biri olan Michael, hikâye modundan sonra GTA Online’da hiçbir zaman tam anlamıyla görünmemişti. Oyuncular yıllar boyunca “geri dönecek mi?” sorusunu tartışmış, oyundaki küçük göndermeler bile büyük heyecan yaratmıştı.

Kış güncellemesiyle birlikte Michael’in, sinema dünyasına odaklanan özel bir görev zinciriyle GTA Online’a entegre edileceği belirtiliyor. Oyuncular, Los Santos’un film stüdyolarında geçen yeni bir maceraya adım atacak.

Bu Geri Dönüş Neden Önemli?

GTA 5’in çok karakterli hikâye anlatımı oyun tarihine damga vurmuştu.

Trevor ve Franklin farklı dönemlerde GTA Online’da çeşitli görevlerde görünmüştü.

Michael ise 12 yıldır oyunun “en çok beklenen geri dönüşü” olarak kaldı.

Rockstar’ın bu hamlesi hem nostalji yaratıyor hem de GTA 6 öncesi topluluğu yeniden hareketlendiren güçlü bir adım olarak yorumlanıyor.

Güncelleme Ne Zaman Geliyor?

Rockstar, kış güncellemesinin aralık ayında yayınlanacağını açıkladı. Güncelleme; yeni görevler, araçlar, etkinlikler ve özel ödüllerle zenginleşecek.