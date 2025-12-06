Türk-Japon Vakfı'nda düzenlenen '29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' etkinliğine, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Arap Birliği temsilcisi, Birleşmiş Milletler temsilcisi, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Bakan Yerlikaya, etkinlikte yaptığı konuşmasına, bu dönemde uluslararası toplumun Filistin halkıyla dayanışmasını en yüksek düzeyde tutması gerektiğini vurgulayarak başladı.

Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananların insanlığın vicdanını, hukuk ve adalet duygusunu sınadığını belirten Yerlikaya, Filistin'in iki yılı aşkın süredir insanlığın şahit olduğu en büyük kıyımlardan birine maruz kaldığını dile getirdi.

Yerlikaya, Gazze'de yaşanan bu soykırımda çoğunluğu kadın ve çocuk, 70 binden fazla Filistinlinin şehit olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de oluşan yıkımı ve acıyı anlatan Yerlikaya, bu saldırıların yalnızca Gazze ile sınırlı kalmadığına dikkati çekti.

'Filistin meselesi artık ertelenebilir, ötelenebilir bir mesele değildir'

Yerlikaya, İsrail'in saldırganlığının Lübnan, Suriye, İran ve Katar'a da sıçradığını belirterek, bu durum nedeniyle bölgenin huzur ve güvenliğinin de tehdit altında olduğunu söyledi.

Tüm bu saldırılara, vahşete, baskılara, sindirme girişimlerine rağmen Filistin halkının dimdik ayakta duruşu ve direnişinin bütün dünyaya örnek teşkil ettiğini dile getiren Yerlikaya, Gazze'deki soykırımı önleyemeyen uluslararası toplumun, Filistin halkına karşı büyük bir borcu olduğunu kaydetti.

Yerlikaya, 'Dünya, Gazze'de kalıcı barışı ve yeniden imarı sağlamak için daha güçlü ve samimi bir irade ortaya koymalıdır. İsrail'in, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına karşı çıkmalı, Filistin halkının bir an evvel özgürlüğüne kavuşması için samimi gayretlerini artırmalıdır. Filistin meselesi artık ertelenebilir, ötelenebilir bir mesele değildir.' ifadelerini kullandı.

'Barış için gereken sorumluluğu üstlenmeye hazır'

Türkiye'nin, ikili ve çok taraflı platformlarda Filistin davasının haklılığı, Filistin halkının güvenliği ve refahı için çabalarını aralıksız sürdürdüğünü anlatan Yerlikaya, yürütülen ateşkes çabalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünün, bu konudaki yaklaşımın en net ifadesi olarak görüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 24 Eylül günü New York'ta, 8 İslam ülkesi liderinin ABD Başkanı ile görüşmesinin, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik sürecin ilk adımını teşkil ettiğini belirten Yerlikaya, 'Ülkemiz, Şarm el-Şeyh Bildirisi'ne imza atarak, Filistin'de kalıcı barış için gereken sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu bir kez daha bütün dünyaya ilan etmiştir.' dedi.

Sağlanan ateşkesin, İsrail ihlallerine rağmen sürdürülüyor olmasının önemli olduğuna değinen Yerlikaya, buna karşın ateşkes mutabakatının tüm unsurlarıyla birlikte, eksiksiz ve samimi şekilde hayata geçirilmesinin elzem olduğunu vurguladı.

'Gazze'ye insani yardım faaliyetlerimiz de aralıksız devam etmekte'

Bakan Yerlikaya, konuşmasında şunları kaydetti:

'Türkiye, Filistin halkının yararına olacak, haklarını koruyacak, Gazze halkının acılarını hafifletecek tüm girişimlere öncülük etmeye devam edecektir. Bu anlayışla ülkemiz, İİT-Arap Ligi faaliyetleri, Küresel İttifak Süreci ve New York Konferansı bağlamında en ön saflarda yer almıştır. BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Birleşik Krallık ve Fransa dahil olmak üzere 11 ülkenin daha Filistin'i tanımasıyla önemli bir diplomatik eşik aşılmıştır. Türkiye, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin sağlanması için de girişimlerini kararlılıkla sürdürecektir.

Bu diplomatik mücadele, sahadaki mücadelenin tamamlayıcı bir parçasıdır. Gazze'ye insani yardım sağlamaya yönelik faaliyetlerimiz de aralıksız devam etmektedir. Son olarak 18. İyilik Gemimiz El-Ariş Limanı'na ulaşmıştır. 7 Ekim'den bu yana 103 bin tondan fazla insani yardım sevk edilmiştir. Bu yardım malzemelerinin her birinde Türk milletinin duası ve kardeşlik eli vardır. Devletimizin imkanlarıyla, aziz milletimizin gönlü ve hayırseverliği birleşmekte, Gazze'ye uzanan bu iyilik köprüsü her gün biraz daha güçlenmektedir.'