SBS News'un haberine göre Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, haziranda ABD'nin 'Önce Amerika' politikası kapsamında detaylı şekilde gözden geçirileceği belirtilen AUKUS anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 5 aylık incelemenin ardından ABD'nin AUKUS'un 'en güçlü temele oturtulması' için çeşitli fırsatları belirlediği kaydedildi.

Parnell, 'Başkan (Donald) Trump'ın AUKUS'un 'tam yol ileri' şekilde ilerlemesi yönündeki talimatına uygun olarak, uzun vadeli başarının sağlanmasına katkı sağlayacak güçlü bir temel oluşturacak fırsatlar tespit edildi.' ifadelerini kullandı.

Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, söz konusu ABD incelemesinin sonuçlarından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

AUKUS anlaşması

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferi aracılığıyla Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Ülkelerin İngilizcedeki isimlerinin kısaltmasından oluşan 'AUKUS' adlı güvenlik anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin 'artan bölgesel güvenlik endişelerine' yaptıkları vurgu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.

ABD ise haziranda önceki liderlerin görev döneminde imzalanan milyarlarca dolarlık anlaşmayı, 'Önce Amerika' politikası kapsamında detaylı şekilde gözden geçireceğini duyurmuştu.