Soruşturma nasıl başladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, üç spiker hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçuna ilişkin inceleme başlatıldı.

Teknik takip sürecinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, operasyon kapsamında Acet, Cebeci ve Sarıoğlu’nu gözaltına aldı. Sağlık kontrolleri yapılan spikerler daha sonra İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren üç isim, prosedür gereği ATK’da muayene için sevk edildi.

Yetkililer, ATK raporunun ardından serbest bırakılmalarının beklendiğini açıkladı.

Gözaltına alınan isimler kimdir?

Meltem Acet kimdir?

Meltem Acet, televizyon haberciliğinde uzun süredir yer alan, özellikle tartışma programları ve gündem analizleriyle tanınan bir ekran yüzüdür. Daha önce farklı kanallarda sunuculuk yaptı ve son dönemde dijital yayıncılıkta da aktif bir rol üstlendi.

Akıcı dili ve yorumculuğuyla bilinen Acet, haber merkezlerinde güçlü bir takipçi kitlesine sahiptir.

Ela Rümeysa Cebeci kimdir?

Ela Rümeysa Cebeci, genç yaşına rağmen kısa sürede ekranın bilinen spikerlerinden biri haline geldi. Gündem, kültür-sanat ve sosyal medya içerikli programlarda görev aldı.

Dijital platformlardaki varlığı ve enerjik ekran tarzıyla özellikle genç izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Hande Sarıoğlu kimdir?

Hande Sarıoğlu, spor programlarıyla tanınan bir sunucu olup daha sonra magazin ve gündem içerikli yayınlarda da yer almaya başladı.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Sarıoğlu, takipçileriyle kurduğu iletişim, özgün tarzı ve zaman zaman gündem olan açıklamalarıyla biliniyor.

Sürecin devamında ne olacak?

ATK incelemesinin ardından üç isim için beklenen süreç şöyle:

Serbest bırakılmaları

Dosyanın “kullanım” kapsamında değerlendirilmesi

Gerekirse adli kontrol kararı verilmesi

Yetkililerden gelen bilgilere göre tutuklama yönünde bir beklenti bulunmuyor.

Soruşturma detayları savcılık tarafından yürütülmeye devam edecek.