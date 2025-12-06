Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre:

Merkez Üssü: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 6 Aralık 2025

Saat: 03:21:51 (TSİ)

Enlem: 39.2 N

Boylam: 28.15833 E

Derinlik: 10.83 km

Deprem, çevre ilçelerde de hafif düzeyde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. Bölgedeki sarsıntının sığ derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle hissedilirlik arttı ancak can ya da mal kaybına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yetkililer, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmelerini ve panik oluşturan paylaşımlara itibar etmemelerini tavsiye etti.