Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan kasım ayı havayolu istatistiklerini paylaştı. Bakan Uraloğlu, iç hatlarda 81 bin 93, dış hatlarda 65 bin 882 olmak üzere toplam 197 bin 105 uçak trafiği gerçekleştiğini ve toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttığını belirtti. İç hat yolcu trafiği 8 milyon 351 bin 215, dış hat yolcu trafiği ise 10 milyon 121 bin 984 olarak kaydedildi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 18 milyon 479 bin 860’ya ulaştı.

Ocak–kasım döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hatlarda 916 bin 27, dış hatlarda 869 bin 620 olmak üzere toplam 2 milyon 318 bin 246 uçak trafiği kaydedildi. Üst geçişler dahil toplam uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 arttı. Bakan Uraloğlu, 11 aylık toplam yolcu sayısının direkt transit dahil 229 milyon 720 bin 220 olduğunu, günlük ortalama yaklaşık 688 bin yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Yük trafiği ise toplamda 4 milyon 738 bin 323 ton olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı’nda kasım ayında 44 bin 704 uçak trafiği gerçekleşirken, 7 milyon 31 bin 62 yolcuya hizmet verildi. Ocak–kasım döneminde havalimanında toplam 503 bin 777 uçak trafiği ve 77 milyon 524 bin 963 yolcu kaydedildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kasımda toplam 23 bin 89 uçak trafiği ve 4 milyon 146 bin 482 yolcu sayısı ölçüldü. 11 ayda toplam uçak trafiği 250 bin 538, toplam yolcu trafiği ise 44 milyon 217 bin 405 olarak gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise kasımda 2 bin 293, 11 aylık dönemde 26 bin 546 uçak trafiği kaydedildi.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 11 aylık dönemde toplam 60 milyon 626 bin 876 yolcu hizmet aldı. İç hatlarda 18 milyon 209 bin 26, dış hatlarda 42 milyon 417 bin 850 yolcu taşındı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 11 milyon 730 bin 787, Antalya Havalimanı’nda 38 milyon 85 bin 216, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 5 milyon 542 bin 422, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 4 milyon 301 bin 871 ve Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda 966 bin 580 yolcu trafiği gerçekleşti.