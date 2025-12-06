Hakkari ile Van için yarın kuvvetli yağmur ve kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yarın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ile kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Pazartesi sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar dolayısıyla oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.