Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 2025 Kasım ayı istatistiklerine göre, Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 46 milyon 863 bin 236 tona ulaştı. Ocak–Kasım döneminde toplam yük miktarı ise 503 milyon 413 bin 154 ton olarak kaydedildi.

Konteyner taşımalarında da artış yaşandı: Kasım ayında limanlardan 1 milyon 144 bin 131 TEU konteyner elleçlendi, yılın 11 ayında bu rakam 12 milyon 822 bin 997 TEU oldu. Yurt dışı yük taşımaları kasımda yüzde 5,5 artışla 34 milyon 267 bin 680 ton olarak gerçekleşti.

Bölge liman başkanlıkları bazında en fazla yük Aliağa’da taşındı (7 milyon 387 bin 879 ton), onu Kocaeli (6 milyon 779 bin 262 ton) ve İskenderun (5 milyon 505 bin 421 ton) takip etti. Deniz yoluyla transit yük taşımaları 6 milyon 231 bin 99 ton, kabotajda taşınan yükler ise 6 milyon 364 bin 457 ton olarak kayıtlara geçti.

Taşınan yükler arasında LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) öne çıkarken, limanlarda 1 milyon 358 bin 562 ton LNGelleçlendi. Yurt dışına en fazla taşınan yükler arasında portland çimento (972 bin 366 ton) ilk sırada yer aldı. Briketlenmemiş taş kömürü, ham petrol ve hurda demir de limanlarda yoğun taşınan yükler arasında bulundu.

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde, yurt dışına yapılan yüklemelerde en fazla taşımalar İtalya, ardından ABD ve Mısıryönünde gerçekleşti. Limanlara gelen en yoğun yük ise Rusya’dan taşındı.