Gençlerbirliği Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak seçildi. ATO Congresium Zelve Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından mevcut başkan Mehmet Kaya adaylıktan çekildi. Çakmak’ın tek aday olarak girmesi üzerine divan başkanı Deniz Aksoy’un “açık oylama” teklifi delegeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda Arda Çakmak, Gençlerbirliği’nin yeni başkanı olarak seçildi.

“40 yıldır bu kulübün içindeyim”

Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Çakmak, Gençlerbirliği’ne olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Biraz farklı bir kongre oldu. Beni tanıyan bilir, 40 senedir bu kulübün içindeyim. İlhan Cavcav ile uzun yıllar çalıştım. Gençlerbirliği için yanlış bir şey yapmayacağımı bilirsiniz. Kulübü daha iyiye götürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”

“Şeffaf bir Gençlerbirliği olacak”

Çakmak, ilk icraatlarının kulübün finansal durumunu kamuoyuna açıklamak olacağını belirterek şunları söyledi:

“Yarın sabahtan itibaren Gençlerbirliği şeffaf bir kulüp olacak. Kaç lira borcumuz var, kaç üyemiz var, alacaklarımız nedir… Bu hafta içinde hepsini internet sitemizden duyuracağız. Herkes görecek. Ardından adım adım sorunları çözmeye başlayacağız.”

Yönetimde değişiklik sinyali

Arda Çakmak, 1–1,5 ay içinde yönetim, divan ve disiplin kurullarında bazı değişiklikler isteyebileceğini söyleyerek delegelerden destek istedi:

“Şu an listeyi acil şekilde oluşturduk ancak herkes Gençlerbirlikli. İlerleyen süreçte bazı değişikliklere gidebiliriz. Kulübü ayağa kaldırmak için hep birlikte çalışacağız.”

“Karagümrük maçıyla yeni bir başlangıç olabilir”

Gençlerbirliği’nin Trendyol Süper Lig’de yarın Fatih Karagümrük’ü ağırlayacağını hatırlatan Çakmak, bu maçın kendisi için anlamlı olduğunu söyledi:

“Hacettepespor başkanı olduğumda ilk maçımız Karagümrük’e karşıydı. Yine aynı tesadüf… İnşallah bu maçı kazanıp kulübü iyi yerlere taşıyacağız.”

Yeni yönetim kurulu açıklandı

Arda Çakmak başkanlığındaki yeni Gençlerbirliği yönetiminde şu isimler yer aldı:

Arif Ölmez, Evren Han, Tolga Aslan, Zekai Arslan, Nurettin Özbek, İlke İğrek, Murat Kahramaner, Nilüfer Bircan, Okan Can Çelik, Beray Ardıç, Harun Erol, Hakan Kaynar, Berşan Kayıkçı, Abdülhamit Vardar, Savaş Çolakoğlu, Şener Köseoğlu, Kubilay Güvenç, Murat Aras, Gün Emre İçer, Seçkin Altınel, Çağrı Çetin, Kadir Hatipoğlu, İbrahim Ethem Koşar, Ertuğrul Cem Cihan.

Öte yandan, genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları da ibra edildi.