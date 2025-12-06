Yılbaşı öncesi sahte alkol tehdidi yeniden gündeme geldi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Süleyman İbze, Türkiye’de metil alkole bağlı zehirlenmelerin ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dr. İbze, özellikle yılbaşı döneminde sahte alkol kaynaklı zehirlenmelerde artış beklendiğini ifade etti.

“Metil Alkolü Görerek Ayırt Etmek Mümkün Değil”

Dr. İbze, sahte alkolün en tehlikeli formlarından birinin metil alkol olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Metil alkol, etil alkolle neredeyse aynı görüntüye sahip. Renk, koku ve kıvam bakımından ayırt etmek imkânsız. Bu nedenle insanlar güvenilir olduğunu sandıkları içeceklerde bile büyük risk altında. Üstelik metil alkol, etil alkole kıyasla çok daha ucuz olduğu için kaçak üreticilerin en sık tercih ettiği madde.”

Türkiye’de her yıl onlarca kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini ya da kalıcı görme kaybı yaşadığını vurguladı.

“Belirtiler Geç Başlıyor, Bu da Ölüm Riskini Artırıyor”

Metil alkol zehirlenmesinin en önemli risklerinden biri, etkilerini geç göstermesi. Dr. İbze bu durumu şöyle anlattı:

“Metil alkol tüketen kişi başlangıçta hiçbir belirti yaşamayabilir. Şikâyetler çoğu zaman 12–24 saat sonra başlıyor. Baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, görme bulanıklığı gibi semptomlar ortaya çıkar. Ancak bu belirtiler alkol tüketimine yorulduğu için insanlar genellikle geç başvuruyor. Oysa bu süreç çok kritik. Yüksek doz metil alkol alınmışsa kısa sürede körlük, koma ve ölüm görülebilir.

Gerçek Alkol Etkileri Gizleyebiliyor

Metil alkol zehirlenmesinin bazı durumlarda daha geç fark edildiğini belirten İbze, karışım içeren içkilerin riskine dikkat çekti:

“Bazı ürünlerde hem gerçek alkol hem de metil alkol birlikte bulunabiliyor. Gerçek alkol bir süre metil alkolün zehirli etkilerini baskılıyor. Bu durumda belirtiler ertesi gün hatta daha geç ortaya çıkabiliyor. Ancak semptomlar başladığında çoğu zaman geç kalınmış oluyor.”

Uzmanlardan Uyarı: “Kaynağı Belli Olmayan Ürünleri Kesinlikle Tüketmeyin”

Uzmanlar, vatandaşların bandrolsüz, kaynağı belirsiz veya şüpheli içkilerden uzak durması gerektiğini yeniden hatırlatıyor. Sağlık profesyonelleri, sahte alkol zehirlenmesinin erken müdahale edilmediğinde ölümcül olabileceğini vurguluyor.

Yılbaşına doğru artan talep nedeniyle sahte alkol riskinin yükseldiği bu dönemde uzmanlar, tüketicilere “En ufak şüpheniz varsa tüketmeyin” uyarısını yineliyor.