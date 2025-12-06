Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü oyuncu Burak Özçivit ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir araya geldi. Bakan Ersoy, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşarak “Birlikte çok güzel işlere imza atacağız” mesajını verdi.

Ersoy, Özçivit ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sanatçı Burak Özçivit ile AKM İstanbul’da bir araya geldik. Kültür ve sanat hayatımıza yönelik güncel çalışmalar, yürütülen projeler ve sektörün gelişimine dair değerlendirmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Pek yakında birlikte çok güzel işlere imza atacağımız kıymetli sanatçımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”

Görüşme, kültür-sanat projeleri kapsamında yeni iş birliklerinin habercisi olarak değerlendiriliyor.