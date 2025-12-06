Altındağlı kadınların ürettikleri el emeği ürünleri kazanca dönüştürdüğü “El Ürünleri Satış Pazarı”, hediye almak isteyenlerin en çok tercih ettiği duraklardan biri olmayı sürdürüyor. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye kadınların satış yaptığı pazar, her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Altındağ Belediyesi tarafından kurulan El Ürünleri Satış Pazarı, el emeği göz nuru ürünleriyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. İğne oyası, takı, el örgüsü trikolar, gerçek deri ürünler gibi geniş bir yelpazede ürünlerin yer aldığı pazar, özellikle sevdiklerine özel hediyelik almak isteyenlerin ilk adresi haline geldi. Pazarda her hafta kura ile belirlenen üretici kadınlar tezgâhlarını açarken, toplamda 250 Altındağlı kadın burada satış yapma şansı elde ediyor.

Tezgâhlarda Neler Var?

Pazarda satışa sunulan tüm ürünler Altındağlı kadınların elinden çıkıyor. Bebek kıyafetleri, çantalar, takılar, tesbihler, el yapımı oyuncaklar, doğal taşlar, anahtarlıklar ve örgü kıyafetler tezgâhlarda yerini alıyor. Ham keçe ve gerçek deriden yapılan el üretimi aksesuarlar, işçilik ürünü bakır ve gümüş takılar, amigurumi çalışmalar ve epoksi ürünler büyük ilgi görüyor. Pazar, kış döneminde 10.00–18.00, yaz döneminde ise 10.00–19.00 saatleri arasında haftanın her günü açık hizmet veriyor.

“Kendi Ayaklarımızın Üzerinde Durmayı Öğrendik”

Pazarda deri ürünleri satan Sıdıka Türker, “42 yaşındayım ve iki yıldır bu pazarda yer alıyorum. Gerçek deriden çanta, cüzdan ve kartlık yapıyorum. Deriyle tanışmam Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi sayesinde oldu. Burada üretmenin ve kendi kazancımı elde etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bize bu imkânı sağlayan Başkanımız Veysel Tiryaki’ye minnettarım” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ham keçeden ürettiği ürünleri satan 74 yaşındaki Saadet Kurtar ise, “Keçeden şal, şapka, eldiven hazırlıyorum. Eğitim almamla başlayan bu yolculuk 8 yıldır devam ediyor. Hem gelirim oluyor hem de sosyalleşiyorum. Buraya gelmek moralimi yükseltiyor, kendimi daha iyi hissediyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kadın Emeğine Sahip Çıkmayı Sürdüreceğiz”

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, El Ürünleri Satış Pazarı’nın yaklaşık 20 yıldır devam eden bir gelenek olduğunu hatırlatarak, “Kadınlarımızın üretim gücü bizim için son derece kıymetli. Yaklaşık 250 kadın üyemiz, kura sistemiyle her hafta dönüşümlü olarak tezgâh açıyor ve 100’e yakın kategoride el emeği ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturuyor. Bu pazar, hem ilçemizin ekonomisine hem de Hamamönü’nün kültürel atmosferine değer katıyor” dedi.

Başkan Tiryaki, “Sevdiklerine özel bir hediye almak veya kadınların emeğine destek olmak isteyen herkesi El Ürünleri Satış Pazarı’na bekliyoruz. Üreten kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.