Altındağ Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi, yeni eğitim-öğretim dönemine başladı. 18 yaş ve üzeri bireylere yönelik faaliyet gösteren merkezde bilgisayar, müzik, görsel sanatlar, spor ve grup atölyelerinin yanı sıra E-KPSS hazırlık ve bilgisayar işletmenliği gibi kurslar da bulunuyor. Merkezde yalnızca kursiyerler değil, onları bekleyen ebeveynler de çeşitli etkinliklerle vakitlerini değerlendirebiliyor. Aileler, geri dönüşüm atölyelerine katılarak hem zaman geçiriyor hem de yeni beceriler ediniyor.

“Merkez Benim İçin Büyük Bir Fırsat”

Merkezin üyelerinden 21 yaşındaki Esra Çakar, Engelsiz Yaşam Merkezi’ne tavsiye üzerine kayıt olduğunu belirterek burada çok şey kazandığını ifade etti. Çakar, “Buraya gelmeden önce fazla arkadaşım yoktu. Merkeze başladıktan sonra hem yeni arkadaşlıklar kurdum hem de kendimi geliştirdim. Burası benim için adeta biçilmiş bir kaftan oldu. Resim, müzik ve bilgisayar kurslarına katılıyorum; bilgisayar kullanımında büyük ilerleme kaydettim. Resim teknikleri öğrendim, gitar ve piyano çalıyorum. Burayı gerçekten çok seviyorum” dedi.

Merkezin bir diğer üyelerinden 31 yaşındaki Aykut Danişment ise bilgisayar ve E-KPSS kurslarında eğitim aldığını dile getirdi. Danişment, “Eskiden içine kapanık biriydim. Bu merkezle tanıştıktan sonra özgüvenim arttı, sosyal çevrem genişledi. Kız kardeşim bile artık kendimi daha iyi ifade ettiğimi söylüyor. Hem öğrenme hem sosyalleşme yönünden bana çok şey kattı. Destekleri için Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Altındağ’da Engel Tanımıyoruz”

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli bireyler için geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Başkan Tiryaki, “Merkezimizde sosyal etkinlikler, geziler, grup aktiviteleri, spor çalışmaları ve psikolojik destek hizmetleri sunuyoruz. Bunun yanında, aileler için de eğitimler ve çeşitli programlar düzenliyoruz. Amacımız, özel bireylerimizin sosyal hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Başkan Tiryaki sözlerini şöyle sürdürdü: “Merkezimizde çok yetenekli, enerjisi yüksek gençlerimiz var. Onların topluma kazandırılması ve hayatın içinde daha fazla yer almaları için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Yeter ki mutlu olsunlar. Altındağ’da engelleri birlikte aşmak için yeni projelere imza atmaya ve onlara destek vermeye devam edeceğiz.”