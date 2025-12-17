Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen “Kültür Sanat Sohbetleri” programında Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, kültür sanat muhabirleriyle bir araya geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Altındağ’da yürütülen kültür, sanat ve restorasyon çalışmalarının ele alındığı buluşmada konuşan Tiryaki, Ankara’nın bir başkent olmasına rağmen kültür turizminde yeterince değerlendirilemediğini ifade ederek, yerel yönetimlerin şehirlerin kimliğini ve turistik çekiciliğini belirleyen en önemli aktörler olduğunu dile getirdi.

“YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ”

Programda konuşan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Ankara’nın bir başkent olarak kültür turizminde yeterince değerlendirilemediğine dikkat çekti. Ankara’da 25 yıldır yaşadığını vurgulayan Tiryaki, “Burası bir başkent. Aslında dünyanın bütün ülkelerindeki başkentler aynı zamanda önemli birer turizm merkezidir.” dedi.

Türkiye’ye gelen turistlerin büyük bölümünün deniz turizmine yöneldiğini belirten Tiryaki, kültür turizminin ise potansiyeline rağmen yeterince öne çıkamadığını ifade ederek, “Ankara, başkent olmasına rağmen gelen turist sayısı olması gereken noktada değil. Burada yerel yönetimlerin rolü çok önemli” diye konuştu.

“YEREL YÖNETİMLER ŞEHRİN CAZİBESİNİ BELİRLER”

Yerel yönetimlerin şehirlerin kültürel ve turistik kimliğinde belirleyici olduğuna işaret eden Tiryaki, “Bir şehrin cazibe merkezi olup olmaması, yerel yönetimlerin bu işe ne kadar emek ve kaynak ayırdığıyla doğrudan ilgilidir.” ifadelerini kullandı. Gelişmiş ülkelerde yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Tiryaki, Türkiye’de ise özellikle 1960’lı yıllardan sonra belediyelerin yetkilerinin kademeli olarak daraltıldığını savundu. “Belediyecilik uzun yıllar çöp almak, asfalt dökmek gibi hizmetlerle özdeşleştirildi.” diyen Tiryaki, bu anlayışın artık değişmesi gerektiğini vurguladı.

“ALTINDAĞ, BAŞKENTİN VAZGEÇİLMEZ İLÇESİDİR”

Altındağ’ın Ankara’nın tarihsel ve kültürel belleği olduğunu söyleyen Tiryaki, “Altındağ’ı ortadan kaldırın, bana ‘Ankara başkenttir’ diyebileceğiniz bir şey varsa söyleyin” sözleriyle ilçenin önemine dikkat çekti. “Burası Cumhuriyet’i kuran insanların oturduğu yer. Büyükelçiliklerin olduğu alanlar, ilk devlet binaları, ilk yerleşim alanları burada” diyen Tiryaki, Altındağ’ın, Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık eden mekânların yanı sıra Osmanlı, Selçuklu ve Roma dönemlerine uzanan çok sayıda kültür varlığına ev sahipliği yaptığını belirterek, “Ankara’daki tüm tarihi eserlerin büyük bölümü Altındağ’dadır.” dedi.

