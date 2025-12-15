Ankara’nın Altındağ ilçesi, Gültepe Mahallesi'nde “Yakomoz Döner” adlı yeni bir işletme açıldı. İşletmeciliğini Tayfun Yıldırım’ın üstlendiği dönerci, geçtiğimiz günlerde düzenlenen açılış töreniyle hizmet vermeye başladı.

Açılış törenine çok sayıda vatandaş katılırken, işletme kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Ziyaretçiler, dönerin lezzetinden memnun olduklarını belirtirken, ilçede yeni bir yeme-içme seçeneğinin açılmasını olumlu karşıladı.

Yakomoz Döner, akşam saat 10’a kadar hizmet veriyor ve şimdiden bölge halkının sık tercih ettiği mekanlardan biri haline geldi. İşletmeci Tayfun Yıldırım, kalite ve hizmet standartlarına önem vererek, Altındağ sakinlerine farklı bir lezzet deneyimi sunmayı hedefliyor.