Çankaya Belediyesi, Birlik Pazaryeri’ni kapalı ve çok amaçlı bir yaşam alanına dönüştürme projesi kapsamında üst kapatma çalışmalarını başlattı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem esnaf hem de ilçe sakinleri daha konforlu ve işlevsel bir alana kavuşacak.

Belediye yetkilileri, pazaryerinin kapalı hale getirilmesiyle vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmeden alışveriş yapabileceğini belirtti. Yeni düzenlemenin, yalnızca alışveriş için değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak modern bir kent meydanı oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

Proje kapsamında alan; film gösterimleri, konserler ve diğer toplumsal etkinliklere uygun şekilde tasarlanırken, vatandaşların spor yapabileceği yeni ve kullanışlı bölgeler de oluşturuluyor. Böylece Birlik Pazaryeri’nin bölgenin sosyal yaşamını güçlendiren çok yönlü bir buluşma noktası olması amaçlanıyor.

Çankaya Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Birlik Pazaryeri’nin daha güvenli, daha işlevsel ve daha yaşanabilir bir yaşam alanı olarak hizmet vereceğini açıkladı.