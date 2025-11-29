Çankaya Belediyesi, Türk resim sanatının öncülerinden İbrahim Çallı’nın eserlerini kapsamlı bir sergiyle Başkentlilerle buluşturuyor. “Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu İbrahim Çallı” başlıklı sergi, 2 Aralık–31 Aralık tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) ziyarete açılacak.

Sanatseverleri, Türk resminde derin izler bırakmış bir ustayla buluşturmayı amaçlayan sergi, “Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat” temasıyla hazırlandı. 1914 Kuşağı’nın öncü isimlerinden olan Çallı’ya ait seçkin eserler, ay boyunca Başkentlilerin beğenisine sunulacak.

1914 Kuşağı’nın Lideri

13 Temmuz 1882’de Denizli’nin Çal ilçesinde doğan İbrahim Çallı, Türk resim tarihinde “1914 Kuşağı” olarak bilinen ve modern Türk resmine yön veren sanatçı grubunun önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. İzlenimci etkiler taşıyan renk kullanımı, özgür fırça tekniği, başarılı ışık-gölge yorumları ve figüratif anlatımıyla tanınan Çallı, özellikle portre ve manzara çalışmalarındaki ustalığıyla sanat tarihine damgasını vurdu.

Uzun yıllar Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretmenlik yapan sanatçı, yetiştirdiği öğrencilerle de Türk resminin gelişimine önemli katkılar sağladı.

Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği sergi, hem sanatseverlere hem de Çallı’nın eserlerini yakından incelemek isteyenlere Aralık ayı boyunca ücretsiz olarak kapılarını açık tutacak.