Çankaya Belediyesi, planlı kentleşme anlayışı doğrultusunda imar mevzuatına aykırı yapılaşmayla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Başkentin merkezi ilçelerinden biri olan Çankaya’da, kent estetiğinin, çevresel değerlerin ve yaşam kalitesinin korunması amacıyla belediyenin ilgili tüm birimleri koordinasyon içinde çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, Yukarı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Eser Sitesi alanı içerisinde yer alan ve 2612 ada 30 parselde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna ait yapı ve eklentilerin imar planına aykırı olduğu belirlendi. Tespitlerin ardından, Yapı Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yıkım programı çerçevesinde söz konusu yapılar kaldırıldı.

İncelemeler sonucunda imar planlarına uygun olmadığı kesinleşen yapı ve eklentiler için gerekli tüm yasal süreçlerin işletildiği belirtildi. Belediye yetkilileri, kent düzenini bozan ve kamu yararına aykırı olan uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Kent Estetiği ve Kamu Yararı Öncelikli

Çankaya Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlar ile Çankaya’yı ziyaret edenlerin daha sağlıklı, düzenli ve modern bir kent ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, kaçak ve plansız yapılaşmaya karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği, çevre düzenini ve kent estetiğini olumsuz etkileyen uygulamalara izin verilmeyeceği ifade edildi.

Belediye, planlı kentleşme ilkeleri doğrultusunda ilçenin bugünü ve geleceğini korumak adına, imar mevzuatına aykırı tüm unsurlara karşı gerekli adımları atmaya devam edeceğini bir kez daha kamuoyuna duyurdu.