Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, yarın Türkiye’nin büyük bölümünde yağış görüleceğini, pazar günü ise yağışların önemli ölçüde azalacağını bildirdi.

Birçok bölgede yağış bekleniyor

Yarın Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun batısında Erzincan, Malatya, Tunceli ve Sivas çevreleriyle Orta Karadeniz’in iç kesimleri olan Tokat ve Adıyaman çevrelerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları yükseliyor

Yavuz, yarından itibaren hava sıcaklıklarının ülke genelinde artış göstereceğini belirterek, İç Anadolu Bölgesi’nde özellikle Ankara’da sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağını, batı bölgelerinde ise 15 dereceye kadar yükseleceğini söyledi.

Pazar günü ise yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini ifade eden Yavuz, Kıyı Ege, Marmara’nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevrelerinde hafif yağış geçişleri olabileceğini aktardı. Ayrıca Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de güney yönlü rüzgarların etkili olacağı belirtildi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara’da yarın parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Bala ve Evren çevrelerinde hafif yağış bekleniyor. Pazar günü ise başkentte parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde sis görülebilecek.

İstanbul’da yarın Anadolu Yakası’nda hafif sağanak yağış beklenirken, Avrupa Yakası’nda parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Kentte gündüz sıcaklıklarının 12, gece sıcaklıklarının ise 8 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Pazar günü ise İstanbul genelinde sağanak yağış tahmin ediliyor.

İzmir’de hafta sonu boyunca aralıklarla yağış görüleceğini belirten Yavuz, yağışların kuvvetli olmayacağını, hava sıcaklıklarının ise 17 ila 19 derece arasında değişeceğini kaydetti.