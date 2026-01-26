Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sağlık alanındaki çalışmalarını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karapınar Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde hayata geçirilen ücretsiz diyetisyen hizmeti, ilçe sakinlerinin sağlıklı beslenmeye erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ücretsiz ve Profesyonel Beslenme Danışmanlığı

Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, özel sağlık kuruluşlarında yüksek ücretlerle sunulan diyetisyen hizmetlerinden herhangi bir ücret ödemeden yararlanabiliyor. Belediye tarafından sunulan bu hizmetin, hem bireysel sağlık hem de ekonomik açıdan önemli bir destek sağlaması hedefleniyor.

Amaç: Kalıcı ve Sağlıklı Beslenme Alışkanlıkları

Karapınar Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde görev yapan uzman diyetisyen, danışmanlık hizmetini kişiye özel olarak yürütüyor. Vatandaşların yaşam tarzı, mevcut sağlık durumu ve bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan programlarla, uzun vadede sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor. Uygulamanın aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetleri açısından da önemli bir rol üstlendiği belirtiliyor.

Randevu Sistemiyle Hizmet Sunuluyor

Ücretsiz diyetisyen hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 0312 458 89 00 / 1185 numaralı telefonu arayarak doğrudan diyetisyene ulaşabiliyor ve randevu oluşturabiliyor. Randevu sistemi sayesinde danışmanlık sürecinin daha düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi sağlanıyor.

Hizmetlerin Kapsamı Genişleyecek

Çankaya Belediyesi yetkilileri, bu uygulamayla vatandaşların hem sağlığını hem de bütçesini korumayı hedeflediklerini belirterek, Karapınar Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesindeki hizmetlerin önümüzdeki dönemde çeşitlendirilerek artırılacağını ifade etti.