Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi’nde sahnelenen Fındıkkıran Balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrası ve bale sanatçılarının etkileyici performanslarıyla sanatseverlere büyülü bir gece yaşattı. Çaykovski’nin ölümsüz müzikleri eşliğinde sahneye taşınan eser, masalsı atmosferi ve görsel zenginliğiyle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Gösteriyi; Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yanı sıra Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Salcan ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü ve Orkestra Şefi Rengim Gökmen de takip etti.

SALCAN: “ATATÜRK SANAT MERKEZİ ORTAK KÜLTÜR BİLİNCİNİN YANSIMASI”

Gösteri öncesinde konuşan Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Salcan, Atatürk Sanat Merkezi’nin Ankara’nın kültür-sanat yaşamındaki önemine dikkat çekti. Salcan, merkezin yalnızca bir yapı olmadığını vurgulayarak, çağdaş Türkiye’nin sanatla yükselme idealinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü hatırlatan Salcan, Atatürk Sanat Merkezi’nin bu anlayışın güçlü bir yansıması olduğunu belirtti. Salcan, merkezin sahne sanatlarının nitelikli örneklerine ev sahipliği yaparak Ankara’nın kültürel yaşamına kalıcı bir dinamizm kazandıracağını söyledi.

“SANATLA DOLMAYAN YAPILAR BETON YIĞINIDIR”

Gösterinin ardından sahneye çıkan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sanatçılara teşekkür çiçeği takdim etti. Konuşmasında sanatın mekânlara ruh kazandırdığını vurgulayan Başkan Güner, büyük ve görkemli yapıların ancak sanatla anlam kazandığını ifade etti.

Atatürk Sanat Merkezi’nde ilk kez bir bale temsilinin sahnelendiğini hatırlatan Güner, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne katkılarından dolayı teşekkür eden Güner, salonu dolduran sanatseverlere de ayrı bir parantez açarak, “Bu ilgi oldukça sanat yaşamımız daha da güçlenecek” dedi.