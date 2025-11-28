Çankaya Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisi mükelleflerine yıllık ikinci taksit ödemelerinin son tarihinin 1 Aralık 2025 olduğunu hatırlattı. Vatandaşların gecikme faiziyle karşılaşmaması için ödemelerini zamanında yapmaları gerektiğini bildiren belediye, hem banka aracılığıyla hem de belediyenin internet sitesi üzerinden online ödeme kolaylığı sunduğunu duyurdu.

HAFTA SONU DA HİZMET VERİLECEK

Son ödeme tarihinin yaklaşması sebebiyle, Kızılay’daki Ana Hizmet Binası başta olmak üzere Çankaya genelindeki tüm tahsilat ofisleri 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günleri 09.00–15.30 saatleri arasında açık olacak.

E-BELEDİYE ÜZERİNDEN KOLAY ÖDEME

Çankayalı mükellefler, tahsilat bürolarına ek olarak belediyenin internet sitesi (ebelediye.cankaya.bel.tr), E-Devlet uygulaması ile Halkbank ve Vakıfbank şubeleri üzerinden 1 Aralık’a kadar ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Tahsilat bürolarında işlem saatleri ise şöyle:

Semt tahsilat büroları: Hafta içi 08.00–16.00

Kızılay Çankaya Belediye Başkanlığı binası: 08.00–17.00

TAHSİLAT BÜROLARININ ADRESLERİ

Merkez: Çankaya Belediyesi Ziya Gökalp Cad. No:11 Kızılay – (0312) 458 89 00

Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No:1, Sokullu Çankaya Evi içi – (0312) 481 21 36



Yıldız Tahsilat Bürosu: Turan Güneş Bulvarı, Tiflis Cad. No:38 – (0312) 441 66 54

Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No:2, Semt Pazarı içi – (0312) 215 76 99

Küçükesat: Bülbülderesi Cad., Esat Çankaya Evi içi – (0312) 437 82 84

Çayyolu Tahsilat Bürosu: A. Taner Kışlalı Mah. 2924. Cad. No:1 – (0312) 458 90 62

Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu: 1534 Sok. ve 1524 Sok. kesişimi, Çankaya Evi içi