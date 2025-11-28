Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri sert tartışmalara sahne oldu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kadın cinayetleri, stajyer avukatların sorunları, 19 Mart sonrası tutuklamaları ve Bakanlığın soru önergelerine verdiği yanıt oranlarını gündeme taşıdı. Karaca ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında, “1800 cevapsız önerge” üzerinden gerilim yaşandı.

25 KASIM VURGUSU: İZİNLİ FAİLLER KADINLARI ÖLDÜRÜYOR

Karaca, sözlerine 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nü hatırlatarak başladı. Cezaevinden izinli çıkan faillerin işlediği kadın cinayetlerinin arttığını belirten Karaca, Denizli’de iki kadının izinli çıkan kişiler tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Dünyadaki örneklerde kadına yönelik şiddet faillerinin risk değerlendirme kurullarıyla izlendiğini anlatan Karaca, Türkiye’de de acilen benzer bir mekanizma kurulması gerektiğini vurguladı. “2025 yılında tespit edebildiğimiz en az 7 kadın izinli çıkan failler tarafından yaşamdan koparıldı” dedi.

