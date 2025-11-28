- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, şiddetle mücadelede yeni yol haritası oluşturulması amacıyla 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı' hazırlandı. 'Şiddetsiz Toplum' vizyonu doğrultusunda 2026-2030 yıllarını kapsayacak yeni yol haritasında, 5 ana hedef, 15 strateji ve 130 faaliyet yer aldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkili ve sürdürülebilir biçimde yürütülebilmesi için devreye alınan eylem planı, 'Şı̇ddetsı̇z Yaşam ve Saygı Kültürü', 'Etkı̇n Hukukı̇ Koruma ve Adalete Erı̇şı̇m', 'Rı̇sk Odaklı ve Uzmanlaşmış Müdahale', 'Psı̇kolojı̇k İyı̇ Oluş ve Sosyoekonomı̇k Güçlenme', 'Davranışsal Dönüşüm ve Toplumsal Katılım' başlıkları altında toplandı.

AA muhabirinin eylem planından derlediği bilgilere göre, 'Psı̇kolojı̇k İyı̇ Oluş ve Sosyoekonomı̇k Güçlenme' başlığında, şiddete maruz kalıp Bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan kadınları sosyoekonomik yönden güçlendirecek mekanizmalar geliştirilecek.

Bu kapsamda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) iş ve meslek danışmanları görevlendirilecek. Danışmanlar, ihtiyaca uygun olarak şiddete maruz kalan kadınlara iş arama eğitimi ve kariyer danışmanlığı verecek.

Kadınlara, kreş ve ulaşım desteğinin yanı sıra esnek-uzaktan çalışma seçenekleri hakkında bilgilendirme sağlanacak, işe yerleştirme sonrası periyodik izleme yapılacak.

İşgücüne katılmaları kolaylaştırılacak

Şiddete maruz kalan kadınların istihdama kazandırılması için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), organize sanayi bölgeleri yönetimleri, özel sektör, meslek odaları ve yerel yönetimlerle 'Güvenli İstihdam İşbirliği Protokolleri' imzalanacak.

Protokoller kapsamında kadınlara, uygun sektörlerde 'güvenli başvuru' ve 'gizlilik' esaslarıyla, bireysel duruma uygun işbaşı eğitimi, esnek-yarı zamanlı-uzaktan çalışma, kreş ve ulaşım desteği sağlanacak.

Kadınların istihdama katılımını kolaylaştırmak için ayrıca üretim, kooperatifçilik, girişimcilik, pazar yerine giriş, finansal okuryazarlık, temel dijital beceri, e-ticaret, çevre dostu üretim modelleri temalarında eğitimler düzenlenecek.

Profil analizi araştırması yapılacak

Eylem planına göre, şiddete maruz kalan kadınlara yönelik sosyoekonomik profil araştırması da yapılacak. Kadınların gelir, borç ve temel ihtiyaçlar, istihdama katılabilirlik, mevcut beceriler ve eğitim ihtiyacı, barınma ve güvenlik durumu, dijital erişim ve engellilik durumları incelenecek.

Buna ek olarak kadınlara yönelik sosyoekonomik güçlenme programı geliştirilecek. Her bir kadın için bireysel gelişim planı oluşturulacak. Bu plan, ilk etapta pilot illerde uygulanarak etkisi ölçülecek. Gerekli iyileştirmelerin yapılmasının ardından ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Eğitim hayatına dönüşleri desteklenecek

Bireysel ihtiyaçlar ve yerel imkanlarla uyumlu olarak şiddet mağduru kadınların mesleki eğitim kurslarına aktif katılımı desteklenecek. Bakanlık ve ilgili eğitim kurumları arasında gerekli yönlendirme ve destek sürecinin etkin yönetimine ilişkin işbirlikleri planlanacak.

Ayrıca eğitimi yarıda kalan şiddet mağduru bireylerin eğitim hayatına dönüşü desteklenerek temel, orta ve yükseköğretim programlarına erişimleri sağlanacak. Bu amaçla Bakanlık ve ilgili eğitim kurumları, destek hizmetleri sunularak sürecin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak.